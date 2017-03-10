Штаб блокади переходить до другого етапу, – Семенченко

Штаб блокади торгівлі з окупантами переходить до другого етапу блокади, який зачепить російський бізнес в Україні.

Про це повідомив нардеп Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Пане президенте, ми виконуємо за вас вашу роботу. Те, що ви повинні були зробити ще у 2014-му. Але є ще одна погана для вас новина. Вся промисловість на окупованих територіях у критичному стані. А це значить: немає "податкових" відрахувань в "ЛДНР", значить – немає доплат "бойовикам", немає закупівель форми та амуніції, немає розкішного життя ватажкам", – додав Семенченко.

За словами нардепа, якщо бойовикам таке не підходить, то у них є вибір – вступити до лав Збройних сил України і захищати свою українську землю.

А тим хто не хоче – хай платить РФ як країна-окупант. Не треба перекладати навантаження з її бюджету на плечі українців,

– підкреслив депутат.

Читайте також: Про блокаду торгівлі з окупантом поговорили у НАТО

Додамо, в окупованій частині Донецької області зупинилася найбільша шахта "Комсомолець Донбасу", яка входить у холдинг ДТЕК українського бізнесмена Ріната Ахметова.