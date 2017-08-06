Штормове попередження на Київщині: синоптики застерегли про складні погодні умови

В Україні оголосили чергове штормове попередження на 6 і 7 серпня. Вже у найближчі три години у Києві та області очікуються грози з градом.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня по Києву та Київській області грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с. В окремих районах Київської області град", – йдеться у повідомленні.

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Також синоптики оголосили штормове попередження і на понеділок, 7 серпня. Зокрема, грози, місцями сильний дощ та град, і пориви вітру до 15-20 м/с очікуються по всій території України, окрім південних та східних областей.