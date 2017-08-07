Штормовий вітер перекинув вантажівку на українському курорті, є жертва

У результаті негоди на півдні України загинула людина, ще п'ятеро осіб отримали травми.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зокрема, сильні шквали в смт Лазурне, що на Херсонщині, перекинули вантажівку, у результаті чого загинула одна людина, яка перебувала біля транспортного засобу.

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Двоє дітей, які на момент інциденту перебували у кабіні автомобіля, з травмами госпіталізовані до міської лікарні.

А у Миколаєві сильний порив вітру зірвав дерев'яний дах з літнього майданчика кафе "Golden River". Внаслідок цього постраждали троє людей.

До слова, 6 серпня в курортному Скадовську, що у Херсонській області, пройшовся потужний ураган зі зливою та градом.