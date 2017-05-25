Штучний інтелект тріумфував над найкращим гравцем в го

Програма AlphaGo виграла матч проти найкращого в світі гравця 19-річного Ке Цзе з Китаю.

Про це повідомляє ВВС.

Ке Цзе програв штучному інтелекту дві партії з трьох. Це вже другий випадок, коли машина виграє у найсильнішого в світі гравця в го.

Минулого року я вважав, що AlphaGo грає на рівних з людиною, але сьогодні я думаю, що програма грає просто як бог Го, – покепкував чемпіон з гри в го.

При цьому Ке Цзе заявив, що більше не гратиме в го зі штучним інтелектом через швидке його удосконалення.

Додамо, у березні минулого року комп'ютерна програма AlphaGo змогла виграти у корейця Лі Сі Дола, який тоді був чинним чемпіоном світу в цій грі.