Штучний інтелект тріумфував над найкращим гравцем в го

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Програма AlphaGo виграла матч проти найкращого в світі гравця 19-річного Ке Цзе з Китаю.
Про це повідомляє ВВС.
Ке Цзе програв штучному інтелекту дві партії з трьох. Це вже другий випадок, коли машина виграє у найсильнішого в світі гравця в го.
Минулого року я вважав, що AlphaGo грає на рівних з людиною, але сьогодні я думаю, що програма грає просто як бог Го, – покепкував чемпіон з гри в го.
При цьому Ке Цзе заявив, що більше не гратиме в го зі штучним інтелектом через швидке його удосконалення.
Додамо, у березні минулого року комп'ютерна програма AlphaGo змогла виграти у корейця Лі Сі Дола, який тоді був чинним чемпіоном світу в цій грі.