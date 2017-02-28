Штурм редуту блокувальників. Кількість постраждалих зросла

Редут блокади торгівлі з окупантами наразі вже розблокований. Серйозних сутичок та застосування вогнепальної зброї вдалось уникнути.

Про це повідомили у Штабі блокади торгівлі з окупантами.

Щоправда постраждали трохи блокувальників, усіх госпіталізували. Один із захисників редуту з ножовим пораненням, інший - із черепно-мозковою травмою та ще один – із переломом ноги.

"Ми вважаємо, що з дуже високою вірогідністю цей напад задумувався як провокація з метою викликати озброєну відсіч захисників редуту і отримати "моральне" право для силового розгону "обох сторін". На користь цього припущення свідчить факт того, що напад на редут відбувався безпосередньо під час засідання Кабінету Міністрів, на якому міністр внутрішніх справ Аваков оголосив свою готовність до силового розгону учасників блокади", – йдеться у повідомленні.

Також уже незабаром у Штабі зробить заяву про подальші дії.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація, що редут блокади торгівлі у Кривому "тітушки" спробували захопити тепловози з вугіллям та знищити редут. Тоді була інформація, що один із захисників редуту отримав легке ножове поранення у ногу.