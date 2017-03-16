Швейцарські дослідники працюють над їстівними роботами: з'явилися фото

Дослідники швейцарської Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL) опублікували наукову роботу, в якій відкриваються подробиці створення на основі желатину технології, яка в результаті може наблизити нас до створення їстівних роботів.

Про це розповідає Тechcrunch.com.

В інтерв'ю з TechCrunch Даріо Флореан, директор лабораторії школи інтелектуальних систем, сказав, що рік тому випускник і співавтор Джун Шінтайк дав поштовх, ідею цієї розробки, і Флореан вирішив перевірити, чи зможуть вони об'єднати сферу робототехніки і біологічних систем і подивитися, що з цього вийде.

Дослідження наразі на ранньому етапі, а співробітники навчального закладу не у повному обсязі уявляють, чим може бути корисна ця технологія. Вона була породжена бажанням створити щось нове, а не бажанням вирішити якусь нагальну, конкретну проблему. Однак, директор лабораторії запропонував перелік потенційного застосування їстівних роботів, куди включив їжу, яка сама зможе переміщатися з теплого місця в холодне і навпаки, а також самостійно добиратися до людини або тварини, щоб її нагодувати. Крім того є можливість доставки автоматизованих ліків, про що йдеться в нещодавній статті Recode, яка допомогла привернути більш широку увагу до дослідження EPFL.

Желатин же був обраний, зазначив Крістофер Беттінгер, професор біомедичної інженерії та матеріалознавства університету Карнегі-Меллон, так як він вже безпечно використовується в якості зовнішнього шару в капсулах лікарських засобів.

Схоже дослідження у минулому році провів Массачусетський технологічний інститут, який розповів про створення робота-орігамі з сушених свинячих кишок, який поміщається в шлунок людини для видалення проковтнутих предметів.

Однак проект "їстівних роботів" відрізняється тим, що желатиновий механізм заповнений повітрям, рідиною або хімічними реакціями,що і викликає їх переміщення, а відсутність електроніки дозволяє повністю засвоїться організмом без необхідності виведення з системи травлення людини.

Що стосується смакових якостей таких роботів, то їх у існуючого желатинового прототипу майже немає. Для створення механізмів, які були б не тільки корисні, але й смачні, дослідники вирішили об'єднатися зі Школою готельного менеджменту Лозанни.

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