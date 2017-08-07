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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Сили АТО "покарали" бойовиків за підлий обстріл

07:29, сьогодні 223
Сили АТО
Сили АТО "покарали" бойовиків за підлий обстріл / znaj.ua

Вдень, 6 серпня, "найгарячіше" було в районі Авдіївки, а ближче до вечора ворог почав активно вести вогонь на Маріупольському напрямку. Двоє українських бійців отримали бойові поранення.

За даними прес-центру штабу АТО, хоч і інтенсивність обстрілів зменшилась, ситуація у районі проведення АТО і далі залишається напруженою, але під контролем ЗСУ. За минулу добу ворог 18 разів порушив перемир’я.

З мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні позиції біля Водяного. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення. Також бойовики накрили вогнем з 120-міліметрового міномета позиції неподалік Широкиного та Павлополя.

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Близько 21 години, ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу нашого опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів,
– йдеться у повідомленні.

Щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню бойовики випустили по оборонних позиціях ЗСУ неподалік Широкиного.

"На Луганському напрямку наприкінці доби незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети неподалік Новоолександрівки та Новотошківського", – додали у штабі.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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