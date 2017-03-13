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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь по бойовиках

06:08, сьогодні 1569 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі

Війна на Донбасі набирає все більших обертів. Бойовики збільшують кількість та інтенсивність обстрілів, а також готують чималу кількість терористичних актів на території, підконтрольній Україні.

Як повідомили у штабі АТО, лише за минулу добу бойовики відкривали вогонь по українським позиціям 82 рази. Внаслідок цього поранення отримали 5 українських військових. Відтак сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.

Все частіше ворог використовує для обстрілів танки. 12 березня з танків були обстріляні Широкине та Авдіївка. Останню ворог ще й накрив вогнем із РЗСВ БМ-21 "Град".

Слід зазначити, що сили АТО переходять на посилений режим та вводять додаткові обмеження через підвищену терористичну загрозу.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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