Сили АТО відкривали вогонь у відповідь по бойовиках

Війна на Донбасі набирає все більших обертів. Бойовики збільшують кількість та інтенсивність обстрілів, а також готують чималу кількість терористичних актів на території, підконтрольній Україні.

Як повідомили у штабі АТО, лише за минулу добу бойовики відкривали вогонь по українським позиціям 82 рази. Внаслідок цього поранення отримали 5 українських військових. Відтак сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога.

Все частіше ворог використовує для обстрілів танки. 12 березня з танків були обстріляні Широкине та Авдіївка. Останню ворог ще й накрив вогнем із РЗСВ БМ-21 "Град".

Слід зазначити, що сили АТО переходять на посилений режим та вводять додаткові обмеження через підвищену терористичну загрозу.