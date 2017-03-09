Сили АТО знищили російського снайпера

У середу, 8 березня, українські військові знищили снайпера терористів "ДНР", який виявився громадянином Росії.
Про це в Facebook повідомила прес-служба 72-ї Гвардійської ОМБР.
"Новина від 8 березня: хлопці наші ДРГ відбили. Снайпера прихлопнули, рашика з дировськими документами. А сидів би вдома, матусю зі святом вітав – живий би залишився. Висновок: не ходи, кацапе, в Украйну, краще матусю привітай", – написали військові.
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