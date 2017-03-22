Силовики обшукали поплічників Януковича та вилучили чимало цікавих речей

Генпрокуратура спільно з Національним антикорупційним бюро та Нацполіцією провели низку обшуків у осіб з оточення екс-президента України Януковича та екс-глави Адміністрації Президента Андрія Клюєва.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що обшуки відбулися в Києві та Донецькій області в рамках кримінального провадження за фактами злочинної протидії протестним акціям, вчиненні вбивств та інших злочинів під час Майдану.

Під час обшуків вилучено низку предметів та документів, що разом з іншими наявними доказами мають важливе значення для дослідження обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні.

"Серед вилученого – кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації "ДНР", спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи "чорнової бухгалтерії", печатка офшорної компанії, електронні носії інформації", – мовиться у повідомленні ГПУ.

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У відомстві додали, що тривають слідчі дії, пов’язані з аналізом та перевіркою отриманих у такий спосіб даних.