Силовики окупантів затримали й вивезли у невідомому напрямку 4 кримських татар

Це сталося після обшуків у селі Новокленове.

Про це розповіли у Кримській правозахисній групі. Представники якого саме органу влади їх схопили – теж невідомо. Усі "правоохоронці" були в масках. Наразі пошуками затриманих займаються адвокати.

"Увірвалися з обшуком в сім'ю. До людей, які дотримуються своєї релігії. Перевернувши все догори дном у будинку. Дуже хороша сім'я. Терпляча. Працьовита. Добра. Живуть тут близько п'яти років. Замучили наш народ. Чого хочуть? Що? Нехай залишать нас у спокої. Ми на своїй землі живемо", – розповіла сусідка затриманих.

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Всі ці чоловіки між собою родичі і вивезли їх в невідомому напрямку. Вони не представилися і не надали родичам цих затриманих жодних документів, які посвідчують їхню особу. Також, вони не назвали людям причину затримання,

– представник "Кримської правозахисної групи" Ірина Сєдова