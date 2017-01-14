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Силовики розігнали акцію на підтримку політв'язнів в Москві

16:21, сьогодні 44
Акція на підтримку політв'язнів
Акція на підтримку політв'язнів / novayagazeta.ru

В Москві на мітинг зібралися кілька десятків активістів, аби підтримати політв'язнів в Росії. Проте поліцейські майже відразу почали затримувати мітингувальників.

Про це повідомляє "Новая газета".

Всього в мітингу брали участь близько 50 осіб. З них більше 20 людей затримали. Проте, за інформацією одного з учасників акції, затриманих – 50.

Схопили і кількох "ряжених" патріотів з георгіївськими стрічками на грудях, які теж прийшли на акцію. За словами пепортера НВ, один з учасників акції, коли його вели в автозак, скандував: "Путін – загибель України!"

Організатори акції наголошували, що хотіли підтримати політв'язнів в Росії, у тому числі і Ільдара Дадіна, який є першим із засуджених за статтею про мітинги. Чоловіка затримали після одиночних пікетів.

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Теги: Новини Росії арешт
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