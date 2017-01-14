Силовики розігнали акцію на підтримку політв'язнів в Москві

В Москві на мітинг зібралися кілька десятків активістів, аби підтримати політв'язнів в Росії. Проте поліцейські майже відразу почали затримувати мітингувальників.

Про це повідомляє "Новая газета".

Всього в мітингу брали участь близько 50 осіб. З них більше 20 людей затримали. Проте, за інформацією одного з учасників акції, затриманих – 50.

Задержанных на Чистых прудах,около 50 человек везут в Отдел полиции на трёх автозаках. В нашем автозаке 15 человек. pic.twitter.com/MkrJvW9NV1 — Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.

Схопили і кількох "ряжених" патріотів з георгіївськими стрічками на грудях, які теж прийшли на акцію. За словами пепортера НВ, один з учасників акції, коли його вели в автозак, скандував: "Путін – загибель України!"

На Чистые пруды пришла группа ряженых патриотов. Ну, куда без них. pic.twitter.com/e8bmecW7so — Владимир Залищак (@Zalishchak) 14 января 2017 г.

Організатори акції наголошували, що хотіли підтримати політв'язнів в Росії, у тому числі і Ільдара Дадіна, який є першим із засуджених за статтею про мітинги. Чоловіка затримали після одиночних пікетів.

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