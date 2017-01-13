Силовики захищають бойовика "ЛНР" з Білорусі, який зізнався у вбивствах українців

Білоруського бойовика "ЛНР" Сергія Трофімова, який розповідав про те, що брав участь у вбивстві українців, виправдовують білоруські силовики. Вони стверджують, що чоловік тільки ремонтував танки і ніс вартову службу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на джерела в силових структурах.

За даними джерел, свого часу Трофімов сам повідомив спецслужбам, що розглядає можливість виїзду в Україну для надання допомоги бойовикам і запропонував сприяння в отриманні корисної інформації.

Проте представники влади відмовилися від цієї пропозиції, попередивши, що в разі повторного виїзду в Україну проти Трофімова буде порушено кримінальну справу. Згодом стало відомо, що він все-таки поїхав на Донбас.

Згідно з інформацією силових структур, Трофімов в "ЛНР" мав військову спеціальність механік-водій (ремонтував танки Т-64), а також систематично ніс вартову службу охорони військових об'єктів. Документальних матеріалів, що підтверджують отримання ним матеріальної винагороди за участь в бойових діях, немає. Фотографії Трофімова, викладені в мережі, зроблені на тлі складів з пошкодженою або списаною зброєю, яка не є бойовою.

Правоохоронні органи Білорусі не знайшли підстав для притягнення Трофімова до кримінальної відповідальності, але в 2016 році з ним була проведена профілактична бесіда з винесенням офіційного попередження у зв'язку з його участю в збройному конфлікті.

Після публікації матеріалу "Як колишній активіст "Зубра" і колишній член ОГП став бойовиком ЛНР, а потім запропонував свої послуги КДБ", в якому Трофімов розповів, що вбив багато українців, він був допитаний слідчими органами, де заявив, що надав виданню неправдиві дані про участь у бойових діях і співпрацю з органами держбезпеки "для додання собі значущості". При цьому екс-бойовику "ЛНР" була призначена судово-психіатрична експертиза.

Читайте також: Бойовик із Білорусі зізнався у вбивствах десятків українців на Донбасі

За даними "Вітебського обласного клінічного центру психіатрії і наркалогіі", Трофімов ще з 1993 року перебуває на обліку в цьому центрі з діагнозом "деменція" (набута розумова відсталість), а з 2005 по 2011 рік перебував на обліку в нарколога у зв'язку зі шкідливими наслідками вживання наркотичних речовин.

Зазначимо, що згідно з білоруським законодавством, участь громадянина Республіки Білорусь у збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а також участь у збройному конфлікті, військових діях без санкції держави, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.