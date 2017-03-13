Силовий розгін редуту: Семенченко оприлюднив подальші кроки блокувальників

Народний депутат від "Самопомочі" та один із активістів блокади Донбасу Семен Семенченко наполягає на тому, що блокувальники не здаватимуться у зв'язку з силовим розгоном редуту "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці Донецької області.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Так, розігнали один редут — поставимо десять нових. Наше діло праве, перемога буде за нами! Зараз найголовніше — знайти та витягнути хлопців, гарнізон редуту. Хлопці проявили героїзм, допустимої самооборони не перевищували, діяли в рамках закону, хоча їх всіляко провокували. З лап тих негідників, які їх незаконно арештували — ми обов'язково їх вирвемо", – заявив він.

Також учасник блокади підкреслив, що чинна влада йде на будь-які злочини, "аби закріпитися біля корита".

Цей пост для жителів Краматорська, Костянтинівки та Бахмута. Жителі Краматорська і Костянтинівки – збираємось зараз біля Костянтинівського відділку Нацполіції. Старший – координатор ОУН Олександр Статіва. Патріоти України з Бахмута – ми чекаємо вас на редуті “Запоріжжя”. Зараз важливо не допустити жодної паніки та бути всім разом,

– додав Семенченко.

Зауважимо, журналіст Ігор Громов повідомив, що поліція Донеччини спростовує будь-яку інформацію про затримання блокувальників.

"Донецькі менти заявляють, що торецька поліція учасників блокади не затримувала. Кому вірити – учасникам блокади, котрі дивом зателефонували та повідомили, що їх силою утримують у відділенні поліції міста Торецьк чи донецьким ментам?" – наголосив він.

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Нагадаємо, 13 лютого відбувся силовий розгін редуту "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, в результаті чого було затримано 43 особи.



У зв’язку з цим фракція "Самопоміч" зробила заяву.