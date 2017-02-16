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Сім продуктів, які незамінні для здорової шкіри взимку

16:56, сьогодні 1247 Читать новость на русском
Що їсти для здорової шкіри
Що їсти для здорової шкіри / www.gettyimages.com

Якщо ви помітили, що ваша шкіра втратила здоровий вигляд – додаткового у раціон ці продуктами.

Морська риба

Риба багата на ряд поліненасичених жирних кислот, без яких нормальний та здоровий вигляд шкіри просто неможливий.

Насіння та горіхи

Ці продукти відновлюють всі тканини організму, зокрема, шкірні покриви.

Зелений чай

Напій захищає шкіру від негативного зовнішнього впливу ультрафіолетових променів та перепадів температур.

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Злакові культури і боби

Позитивно діють на травлення, допомагають позбавлятися від шлаків, активують продукцію колагену.

Рослинна олія

Покращує процес травлення і прискорюють клітинну регенерацію.

Кисломолочна продукція

Ці продукти в своєму складі мають велику кількість культурних бактерій, які знищують гнильні бактерії та грибки.

Авокадо

Фрукт збагачений жирами і вітаміном E.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
Джерело: Сosmo.com.ua
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