Сімейна справа: президент країни призначив свою дружину віце-президентом

В Азербайджані незмінний вже майже впродовж 30 років лідер країни Ільхам Алієв призначив віце-президентом свою дружину.

Відповідний указ з’явився 21 лютого на сайті глави Азербайджану.

Згідно з указом, який підписав Алієв, його 52-річна дружина Мехрібан Алієва стала першим віце-президентом республіки.

До сьогодні ця посада була вакантна.

До слова, у вересні 2016 року в Азербайджані відбувся референдум, на якому понад 90% громадян країни проголосували за продовження терміну президентства з п'яти до семи років.

Саме на цьому референдумі була введена посада першого віце-президента та віце-президента.

Ільхам Алієв займає посаду президента Азербайджану вже майже впродовж 30 років.

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