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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сімейний конфлікт: в Росії декриміналізували домашнє насильство

14:19, сьогодні 339 Читать новость на русском
Насильство
Насильство / legalaid

Сімейні конфлікти у вигляді "незначних проявів" та домашнє насильство розділили на юридичному рівні.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Треба чітко відрізняти сімейні стосунки і рецидивні випадки. Однак гіпертрофування, призиви до відповідальності за різні прояви сімейних стосунків навряд чи були б доцільні. Ототожнювати з сімейним насильством незначні прояви, напевно, наряд чи можливо,
– сказав Пєсков.

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Теги: Новини Росії Реформи
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