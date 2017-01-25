Сімейний конфлікт: в Росії декриміналізували домашнє насильство

Сімейні конфлікти у вигляді "незначних проявів" та домашнє насильство розділили на юридичному рівні.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Треба чітко відрізняти сімейні стосунки і рецидивні випадки. Однак гіпертрофування, призиви до відповідальності за різні прояви сімейних стосунків навряд чи були б доцільні. Ототожнювати з сімейним насильством незначні прояви, напевно, наряд чи можливо,

– сказав Пєсков.

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