Символ Кримського півострова на межі руйнування

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – замок "Ластівчине гніздо" можуть закрити на 3 роки для туристів через руйнування.

Також у випуску: У Великій Алушті вже кілька років не можу відремонтувати дорогу. Чи поверне націоналізований "Приватбанк" гроші вкладникам. Гість студії: Екс-міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим до 2014 року Олександр Лієв. Голова Ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter