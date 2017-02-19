Символ Кримського півострова на межі руйнування
Крим.Реалії 18:45, 18 лютого 1161 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – замок "Ластівчине гніздо" можуть закрити на 3 роки для туристів через руйнування.
Також у випуску:
У Великій Алушті вже кілька років не можу відремонтувати дорогу.
Чи поверне націоналізований "Приватбанк" гроші вкладникам.
Гість студії:
Екс-міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим до 2014 року Олександр Лієв.
Голова Ради з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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