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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сім’я скандального Царьова намагається видворити з дому переселенців

11:34, сьогодні 12410 Читать новость на русском
Переселенці поселились у дім, коли Царьов втік з України
Переселенці поселились у дім, коли Царьов втік з України / Фото з відкритих джерел

Шість сімей з Донбасу можуть залишитись на вулиці, бо сім'я скандального екс-регіонала Олега Царьова намагається виселити їх зі свого розкішного будинку.

Про це пише видання ТСН.

Сім'ї оселились у 4-поверховому будинку ще влітку 2014 році. Переселенцям не було де жити, а сам Царьов тоді втік з України. Його дружина нібито не була проти поселення сімей в порожній будівлі.

У 2015 році син Царьова подав на біженців в суду. Тоді виселити їх не вдалося.

Ще одне судове засідання у цій справі відбудеться сьогодні, 26 січня. Царьові знову намагатимуться виселити з будинку сім'ї біженців.

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Теги: Україна Війна на Донбасі біженці Олег Царьов
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