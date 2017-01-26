Сім’я скандального Царьова намагається видворити з дому переселенців

Шість сімей з Донбасу можуть залишитись на вулиці, бо сім'я скандального екс-регіонала Олега Царьова намагається виселити їх зі свого розкішного будинку.
Про це пише видання ТСН.
Сім'ї оселились у 4-поверховому будинку ще влітку 2014 році. Переселенцям не було де жити, а сам Царьов тоді втік з України. Його дружина нібито не була проти поселення сімей в порожній будівлі.
У 2015 році син Царьова подав на біженців в суду. Тоді виселити їх не вдалося.
Ще одне судове засідання у цій справі відбудеться сьогодні, 26 січня. Царьові знову намагатимуться виселити з будинку сім'ї біженців.
Читайте також: Скандальний Царьов зробив Савченко "дуже спокусливу" пропозицію
Коментарі