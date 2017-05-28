Сім'ї українських політв’язнів звернулися до Еммануеля Макрона

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Сім'ї українських політв'язнів у Кремлі звернулись з проханням до французького лідера, у якому просять Еммануеля Макрона передати Володимиру Путіну їхні вимоги звільнити незаконно ув'язнених українців, яких утримує Москва.
Про це повідомляє Польське радіо.
Свої листи сім’ї українських політв’язнів вирішили передати Еммануелю Макрону напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним, що відбудеться вже завтра, 29 травня.
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Свої підписи під листом поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники.
У посланні до президента Франції перераховані прізвища репресованих в Криму осіб та українців, які перебувають у російських ізоляторах і в'язницях. Серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.
У листі сім'ї політв'язнів просять також посилити антиросійські санкції.