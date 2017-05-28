22:02
28 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Сім'ї українських політв’язнів звернулися до Еммануеля Макрона

21:18, сьогодні 223 Читать новость на русском
Президент Франції Еммануель Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон / Getty Images

Сім'ї українських політв'язнів у Кремлі звернулись з проханням до французького лідера, у якому просять Еммануеля Макрона передати Володимиру Путіну їхні вимоги звільнити незаконно ув'язнених українців, яких утримує Москва.

Про це повідомляє Польське радіо.

Свої листи сім’ї українських політв’язнів вирішили передати Еммануелю Макрону напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним, що відбудеться вже завтра, 29 травня.

Читайте також: Макрон перейнявся українським питанням: скликає нормандський формат

Свої підписи під листом поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники.

У посланні до президента Франції перераховані прізвища репресованих в Криму осіб та українців, які перебувають у російських ізоляторах і в'язницях. Серед них Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.

У листі сім'ї політв'язнів просять також посилити антиросійські санкції.

Теги: Україна Політика Еммануель Макрон Українці в полоні РФ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
сьогодні, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
1494
Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
сьогодні, 19:07 Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
Михайло Подоляк 3939
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
сьогодні, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 1680
День народження Положинського: Топ-15 пісень, які змусять вас ностальгувати
сьогодні, 16:08 День народження Положинського: Топ-15 пісень, які змусять вас ностальгувати
2132
Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
сьогодні, 12:17 Только глупые сейчас выбирают профессии, которых уже и не существует-то
Володимир Співаковський 5065
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Кириленко різко відреагував на концерт російського репера у Києві
25 квітня , 18:07
У Росії будуть нам заздрити, – Президент про безвізовий режим для України
 6 квітня , 18:41
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук