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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Сім'ї загиблих шахтарів на "Степовій" отримають додаткові гроші

11:27, сьогодні 111 Читать новость на русском
23 гірники шахти
23 гірники шахти "Степова" отримають додаткову компенсацію / Соцмережі

З обласного бюджету Львівської області виплатять по 100 тисяч гривень компенсації родинам загиблих гірників внаслідок трагедії на шахті "Степова".

Відповідне рішення ухвалили на сесії обласної ради, передає "Укрінформ".

"Депутати Львівської облради внесли зміни до програми соціальної підтримки мешканців області, відповідно до яких виділили додаткові 1,7 мільйона гривень на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників", - наголосила заступник голови облради Парасковія Дворянин.

Зокрема, вона зазначила, що сім'ї загиблих шахтарів отримають по 100 тисяч гривень.

Крім того, передбачено компенсації травмованим під час вибуху гірникам – дев'ятьом шахтарям, які зазнали важких травм, виплатять по 60 тисяч гривень; вісьмом із середніми травмами – по 40 тисяч гривень, а шість шахтарів, які отримали легкі травми, отримають по 20 тисяч гривень.

Зауважимо, що під час сесії голова Львівської облради Олег Синютка додав, що уряд ухвалив рішення виплатити потерпілим від вибуху шахтарям додатково по 75 тисяч гривень.

Читайте також: Стало відомо, скільки компенсації отримують сім'ї загиблих шахтарів на Львівщині

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули. Наразі в опіковому відділенні лікарні перебувають 23 гірники.

За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.

6 березня на шахті сталися нові обвали.

Теги: Україна Політика Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині Львів вугільна промисловість гроші
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