Син кулаками забив власну матір на смерть

В Одесі сталося жорстоке вбивство. Хлопець побив до смерті рідну 56-річну матір. Вона від травм загинула на місці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Потерпіла проживала спільно з 26-річним сином. Будучи в стані алкогольного сп'яніння, в ході сімейного конфлікту, син кулаками завдав матері по голові та в обличчя за почуті образи.

Читайте також: Хлопець обстріляв машини і квартири у Тернополі

Жінці були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, набряку мозку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці.