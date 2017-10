Син Мадонни виконав відому пісню The Beatles: зірка показала відео

Відома американська співачка Мадонна зняла на відео та опублікувала запис, на якому її прийомний син Девід виконує легендарну пісню гурту The Beatles.

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці зірки.

На кадрах видно, як 12-річний Девід грає на піаніно та співає пісню ліверпульської четвірки Let It Be, випущену ще в 1970 році.

"Практика після практики", – підписала відео Мадонна.