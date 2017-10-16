Син Мадонни виконав відому пісню The Beatles: зірка показала відео
01:35, сьогодні 142 Читать новость на русском
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Відома американська співачка Мадонна зняла на відео та опублікувала запис, на якому її прийомний син Девід виконує легендарну пісню гурту The Beatles.
Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці зірки.
На кадрах видно, як 12-річний Девід грає на піаніно та співає пісню ліверпульської четвірки Let It Be, випущену ще в 1970 році.
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"Практика після практики", – підписала відео Мадонна.
Джерело: 24 Канал
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