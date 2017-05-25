Син Порошенка оцінив роботу президента за три роки на посаді

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Народний депутат України, син президента Олексій Порошенко оцінив роботу свого батька Петра Порошенка за три роки перебування на посаді глави держави. Депутат гадає, що Президентові України є про що звітувати на тему АТО та міжнародних відносин.
Про це Олексій Порошенко розповів в ефірі одного з українських телеканалів.
"Бачимо, що ситуація наразі є досить складною. Але в порівнянні щодо ситуації на сході – ми маємо вже модернізовану, покращену армію, певну лінію фронту, яку Збройні сили тримають. Звичайно, на жаль, не повна відсутність втрат на фронті, але це вже хоча б не десятки, як це було три роки тому", – відзначив нардеп.
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Порошенко додав, що Україна отримала значне посилення підтримки міжнародної спільноти. Так, він позитивно оцінив роботу Президента України щодо міжнародної діяльності.
"Ми маємо міжнародну коаліцію, яка підтримує Україну, ми маємо санкції проти агресора. Це теж дуже важливою складовою діяльності президента, тому що за Конституцією, президент відповідає як головнокомандуючий за стан армії, військові події, і – за міжнародну діяльність", – сказав Олексій Порошенко.