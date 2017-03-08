Син вбитого брата Кім Чен Ина записав відеозвернення

У мережі з'явилось відеозвернення хлопця, який називає себе сином вбитого брата лідера КНДР Кім Чен Ина – Кім Чен Нама.

40-секундний ролик з відеозверненням юного хлопця з'явився на YouTube-каналі групи Cheollima Civil Defense.

Хлопець говорить, що його звати Кім Хан Соль і він є сином вбитого Кім Чен Нама.

Моє ім'я Кім Хан Соль, я з Північної Кореї і є членом сім'ї Кімів. Мій батько був убитий кілька днів тому. Я нині з матір'ю та сестрою, ми сподіваємося, що ця ситуація незабаром уладнається,

– говорить він у зверненні.

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У відео він показує паспорт громадянина КНДР. Щоправда, коли і де було зроблено відео, невідомо.

14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина.