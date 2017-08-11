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Син Януковича подав до суду на НБУ

13:07, сьогодні 1255 Читать новость на русском
Син Януковича подав до суду
Син Януковича подав до суду / ipress.ua

Син колишнього президента України Віктора Януковича — Олександр — позивається в Печерському районному суді Києва проти Національного банку України.

Про це йдеться на сайті суду.

Позов у справі про відшкодування збитків зареєстровано 10 серпня. Суддею визначено Цокол Ларису.

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Нагадаємо, Віктор Янукович з сином Олександром, Андрій Клюєв, Едуард Ставицький та Олександр Онищенко тепер можуть вільно подорожувати. Крім них ще 9 політиків-втікачів більше Інтерпол не шукає.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Янукович гроші НБУ
Джерело: 24 Канал
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