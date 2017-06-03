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Сина екс-силовика ловили 8 екіпажів поліції: відео

19:41, сьогодні 2227 Читать новость на русском
Затримані молодики
Затримані молодики / Фото з соцмереж

Сина колишнього силовика у Луцьку на авто втікав від поліції та протаранив два авто правоохоронців.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Інцидент трапився в ніч на 3 червня. Молодика з пасажирами затримали після тривалої погоні в селі Липини.

За словами активіста "Самооборони Волині" Олександра Ніколайчука, близько 3:10 ночі водій на авто білого кольору порушив ПДР та почав втікати від патрульних.

Зібрав на себе усього разом вісім патрульних автомобілів міста. Під час переслідування протаранив поліцейські Toyota Prius та позашляховик Isuzu,
– зазначив активіст.

Активіст стверджує, що 28-річного водія вже позбавляли водійського посвідчення.

При цьому місцеве видання "Волинь24" повідомило, що затриманий у ніч на суботу водій є мешканцем села Липини Андрій Бутовця. Він зізнався, що перед тим, як сісти за кермо, вживав пиво і коньяк.

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Теги: Україна Аварії та ДТП Луцьк
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