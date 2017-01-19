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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сина мера Лисичанська затримали у Німеччині

17:36, сьогодні 978 Читать новость на русском
Сергій Шилін-молодший підозрюється викраденні людини та хуліганстві
Сергій Шилін-молодший підозрюється викраденні людини та хуліганстві / Соцмережі

Підрозділ Укрбюро Інтерполу Головного управління Національної поліції в Луганській області спільно з правоохоронними органами Німеччини затримали та екстрадували жителя Лисичанська Сергія Шиліна-молодшого, якого оголосили у розшук за скоєння низки кримінальних правопорушень.

Як повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції у Луганській області Тетяна Погукай, чоловік вже перебуває в Україні, його везуть у суд для обрання запобіжного заходу.

Також у поліції нагадали, за що підозрюється мер сина Лисичанська.

У серпні 2016 року місто Лисичанськ сколихнула резонансна подія. Біля кафе-бару "Бардак", яке розташовується у Лисичанську на вулиці Григорія Сковороди, два громадянина, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинивши тілесні ушкодження 33-річному чоловіку, помістили його до багажника автомобіля Mercedes-Benz S350 TDI та поїхали з місця події. Але, автомобіль, по дорозі у напрямку Сєвєродонецька, було зупинений співробітниками патрульної поліції міста,
– розповіли правоохоронці.

Відтак, за цим фактами Лисичанським відділом поліції було відкрито кримінальні провадження та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Зауважимо, що санкції статей передбачають позбавлення волі терміном на 5 років.

Щоправда, Сергій Шилін-молодший ухилявся від органів прокуратури, у зв’язку з чим його оголосили у розшук.

Співробітники Інтерполу виявили чоловіка у Німеччині та застосували щодо нього екстрадиційний арешт. Україні його передали 18 січня.

Додамо, що старший син Шиліна Андрій оголосили у розшук за підозрою у наркоторгівлі.

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Теги: Україна Інтерпол Поліція Кримінал Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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