Синдром – не приговор

Синдром Дауна, ДЦП, аутизм. Этот список можно продолжать до бесконечности. Большинство диагнозов в украинских роддомах преподносят как приговор. Воспринимают его родители так же.

У кого – пожизненный, у кого – временный. Кто ищет, как избавиться. В больничных очередях и не такого можно услышать. Особенно поначалу. Вот, к примеру, на рабочую почту мне пришло душевное письмо. Кстати, в канун сегодняшнего Международного дня человека с синдромом Дауна. Цитировать не буду, изложу кратко: как теперь жить дальше, мир рухнул, а впереди – длинное и трудное путешествие. И как же, черт побери, было бы неплохо ущипнуть себя и проснуться. Вместо коды, призыв к обществу – быть толерантными, и детей воспитывать тоже толерантными.

На самом деле одно письмо – не показатель. А вот сотни публикаций на форумах? А переполненные интернаты? Вот что иллюстрирует проблему нашего с вами общества, и пробелов в нашем же с вами воспитании. Ежегодно в Украине рождается более 400 детей с синдромом Дауна. О них предпочитают не говорить.

В то же время в Америке и Европе вы можете увидеть их на экране телевизора, подиуме, зайти перекусить в кафе, которым они владеют или загрузить в плеер музыкальный альбом, композиции которого исполняют они, люди с синдромом Дауна.

1. Вот, Стефан Гинз – первый актер с синдромом Дауна в истории кинематографа. Короткометражка "Дуэт" рассказывает об одаренном мальчике с все тем же синдромом, который влюбляется в скрипачку и мечтает стать ее аккомпаниатором. На экран 12-летний Стефан, попал благодаря своему старшему брату, который выступил продюсером и режиссером. Их трогательный дебют оценили по достоинству. "Дуэт" получил премию Мартина Скорсезе и Уорнер Бразерс (Warner Bros.).

2. Мадлин Стюарт не похожа на моделей, которых мы привыкли видеть на обложках журналов. Тем не менее, еще в 18 лет австралийка с синдромом Дауна покорила неделю моды в Нью-Йорке и стала лицом известных брендов. Но если бы не соцсети и упорство девочки – о ней возможно бы мы сейчас не говорили. Мадлин так сильно хотела стать моделью, что сбросила 20 килограмм. За историей ее упорства следили тысячи юзеров. В то же время поддерживала и мама, которая собственно и раскрутила дочь в сети. Необычная история упорства девушки с синдромом Дауна покорила прессу и фэнш-индустрию. График съемок Маделин расписан на несколько месяцев вперед.

3. Тима Харриса называют владельцем по-настоящему дружелюбного ресторана в США. Главная изюминка заведения "У Тима" вовсе не синдром начальника, а обнимашки. Они в меню, вместе с завтраками и обедами, они в девизе, они просто так. Доброта сделала это заведение известным на весь мир. И если бы не доброта – ресторан бы никогда не открылся. Тим всю жизнь хотел иметь свое дело. И родители помогли ему осуществить эту мечту. Не смотря на то, что поначалу диагноз шокировал их, они приложили максимум усилий, что бы жизнь сына, не отличалась от жизни его сверстников. Подход к нему не отличался от подхода к его здоровым братьям. Тим закончил колледж, участвовал специальной Олимпиаде, а на школьном выпускном был удостоен титула Короля бала.

Правда, Тим закрыл ресторан. Все потому что нашел свою любовь и переехал к своей невесте в другой штат. Новый ресторан, он вскоре откроет уже там.

В тоже время, если вы запросите у поисковика аналогичные истории соотечественников – просто так не найдете. Первые страницы будут дублировать видео с девочкой, которую удочерили американцы.

В чем разница? Что я хотела показать этими историями?

Подход...

Вы заметили, что в каждой истории на человека с синдромом Дауна не ставили клеймо? Его не жалели, не рвали связи. Не ставили крест. В каждой истории есть человек, который помог. Родитель, брат, одноклассник, фолловер в сети. Общество принимало. Общество приняло.

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