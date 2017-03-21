17:29
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ
Випуск новин
17:16, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Публікації Блоги
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Блоги

Синдром – не приговор

16:01, сьогодні 184
Маленькая Бьеорт (Bjort). Автор фото: Sigga Ella
Маленькая Бьеорт (Bjort). Автор фото: Sigga Ella / Gorgonia

Синдром Дауна, ДЦП, аутизм. Этот список можно продолжать до бесконечности. Большинство диагнозов в украинских роддомах преподносят как приговор. Воспринимают его родители так же.

У кого – пожизненный, у кого – временный. Кто ищет, как избавиться. В больничных очередях и не такого можно услышать. Особенно поначалу. Вот, к примеру, на рабочую почту мне пришло душевное письмо. Кстати, в канун сегодняшнего Международного дня человека с синдромом Дауна. Цитировать не буду, изложу кратко: как теперь жить дальше, мир рухнул, а впереди – длинное и трудное путешествие. И как же, черт побери, было бы неплохо ущипнуть себя и проснуться. Вместо коды, призыв к обществу – быть толерантными, и детей воспитывать тоже толерантными.

На самом деле одно письмо – не показатель. А вот сотни публикаций на форумах? А переполненные интернаты? Вот что иллюстрирует проблему нашего с вами общества, и пробелов в нашем же с вами воспитании. Ежегодно в Украине рождается более 400 детей с синдромом Дауна. О них предпочитают не говорить.

В то же время в Америке и Европе вы можете увидеть их на экране телевизора, подиуме, зайти перекусить в кафе, которым они владеют или загрузить в плеер музыкальный альбом, композиции которого исполняют они, люди с синдромом Дауна.

1. Вот, Стефан Гинз – первый актер с синдромом Дауна в истории кинематографа. Короткометражка "Дуэт" рассказывает об одаренном мальчике с все тем же синдромом, который влюбляется в скрипачку и мечтает стать ее аккомпаниатором. На экран 12-летний Стефан, попал благодаря своему старшему брату, который выступил продюсером и режиссером. Их трогательный дебют оценили по достоинству. "Дуэт" получил премию Мартина Скорсезе и Уорнер Бразерс (Warner Bros.).

2. Мадлин Стюарт не похожа на моделей, которых мы привыкли видеть на обложках журналов. Тем не менее, еще в 18 лет австралийка с синдромом Дауна покорила неделю моды в Нью-Йорке и стала лицом известных брендов. Но если бы не соцсети и упорство девочки – о ней возможно бы мы сейчас не говорили. Мадлин так сильно хотела стать моделью, что сбросила 20 килограмм. За историей ее упорства следили тысячи юзеров. В то же время поддерживала и мама, которая собственно и раскрутила дочь в сети. Необычная история упорства девушки с синдромом Дауна покорила прессу и фэнш-индустрию. График съемок Маделин расписан на несколько месяцев вперед.

3. Тима Харриса называют владельцем по-настоящему дружелюбного ресторана в США. Главная изюминка заведения "У Тима" вовсе не синдром начальника, а обнимашки. Они в меню, вместе с завтраками и обедами, они в девизе, они просто так. Доброта сделала это заведение известным на весь мир. И если бы не доброта – ресторан бы никогда не открылся. Тим всю жизнь хотел иметь свое дело. И родители помогли ему осуществить эту мечту. Не смотря на то, что поначалу диагноз шокировал их, они приложили максимум усилий, что бы жизнь сына, не отличалась от жизни его сверстников. Подход к нему не отличался от подхода к его здоровым братьям. Тим закончил колледж, участвовал специальной Олимпиаде, а на школьном выпускном был удостоен титула Короля бала.

Правда, Тим закрыл ресторан. Все потому что нашел свою любовь и переехал к своей невесте в другой штат. Новый ресторан, он вскоре откроет уже там.

В тоже время, если вы запросите у поисковика аналогичные истории соотечественников – просто так не найдете. Первые страницы будут дублировать видео с девочкой, которую удочерили американцы.

В чем разница? Что я хотела показать этими историями?

Подход...

Вы заметили, что в каждой истории на человека с синдромом Дауна не ставили клеймо? Его не жалели, не рвали связи. Не ставили крест. В каждой истории есть человек, который помог. Родитель, брат, одноклассник, фолловер в сети. Общество принимало. Общество приняло.

Читайте также: Как быть счастливым: советы от инструктора по медитации

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Публікації Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Діти
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
сьогодні, 16:03 Від Шевченка до Іздрика: чи зможеш ти продовжити вірш
420
Синдром – не приговор
сьогодні, 16:01 Синдром – не приговор
Оксана Тропотяга 184
ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
сьогодні, 15:11 ФБР визнало Росію супротивником США: коридор можливостей Трампа звужується
Богдан Яременко 1513
Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
сьогодні, 12:19 Досрочные парламенсткие выборы выгодны Порошенко
Михайло Подоляк 1248
Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
сьогодні, 11:31 Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ
248
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук