Синдромо скотиняко радикал: ведучі дотепно висміяли Ляшка в пісні

Ведучі програми "ЧБ-шоу" на каналі Еспресо Богдан Буткевич та Сергій Чернишов виконали жартівливу пісню.

У ній висміяли суперечку між очільником Радикальної партії Олегом Ляшком та фракціями "Єврооптимісти" та "Рівні можливості".

Відео та повний текст пісні опублікував у своєму Facebook один із ведучих Богдан Буткевич.

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"Синдромо скотиняко радикал! Нова гостроактуальна пісня від #ЧБшоу на Espreso.tv про конфлікт між Олегом Ляшком та #європохеристами", – написав ведучий.