Синоптик розповіла, коли українцям чекати потепління

Вже від понеділка, 27 лютого, в Україну прийде тепло.

Про це синоптик Наталка Діденко написала у Facebook.

За її прогнозами, на заході та південному заході температура підніметься до +8+13. Проте на сході країни ще збережеться прохолодна погода – +1+5 градусів. У Києві стовпчики термометру піднімуться до +6+8 градусів.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, в ніч на 27 лютого невеликі опади пройдуть в західних, північних і центральних областях.

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На дорогах, крім півдня, подекуди збережеться ожеледиця.