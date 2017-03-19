Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Тепла погода повернеться в Україну з вівторка, 21 березня.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що 20 березня в Україні ще збережеться холодна погода – вдень температура коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. При цьому тепліше буде на Закарпатті та крайньому півдні – подекуди до 12 тепла.

З 21 березня поступово до нас почне надходити тепле повітря. Першими його прийматимуть мешканці західної частини України. 22 березня вже практично скрізь буде тепло,

– додала синоптик.

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