Синоптик розповіла, якою буде погода 8 березня

Завтра, 8 березня, погода у більшості областей України має бути комфортною. Буде сонячно і майже на всій території України дощів не передбачається. Тільки на Захід прийде похолодання.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко.
Протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 10-16 градусів тепла.
Винятком стане західна Україна – там пройде дощ та очікується невелике похолодання.
Вдень у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Чернівцях +4+9, на Тернопільщині та Хмельниччині до +10 градусів.
У Києві дощі малоймовірні, а протягом дня температура повітря становитиме +10+14 градусів.
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