Синоптик розповіла, якою буде погода 8 березня

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Погода майже по всій Україні буде сонячна / Фото з відкритих джерел

Завтра, 8 березня, погода у більшості областей України має бути комфортною. Буде сонячно і майже на всій території України дощів не передбачається. Тільки на Захід прийде похолодання. Про це заявила синоптик Наталка Діденко. Протягом дня стовпчики термометрів сягатимуть 10-16 градусів тепла. Винятком стане західна Україна – там пройде дощ та очікується невелике похолодання. Вдень у Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Рівному, Чернівцях +4+9, на Тернопільщині та Хмельниччині до +10 градусів. У Києві дощі малоймовірні, а протягом дня температура повітря становитиме +10+14 градусів. Читайте також: Що подарувати на 8 березня: топ ідеї made in Ukraine

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