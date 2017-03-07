Синоптики зробили прогноз погоди на весну: цифри дивують

Весна 2017-го принесе українцям нестабільну погоду – з різкими перепадами від сильного тепла до холоду.

Про це розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, повідомляє "Ліга".

У найближчі дні, з 9 – 10 березня і майже до 20-го числа ми очікуємо різке похолодання. У нічні години по всій території України, можливо, навіть негативні температури, нижче –4,

– зазначила вона.

Синоптик додала, що найзначніше похолодання відчують жителі центральних областей 12 – 14 березня. Разом з холодом в Україну прийдуть і опади.

Потепління почнеться уже з 18 березня, але суттєво температура підвищиться з 24 – 26 березня. Вдень повітря прогріватиметься до 10 – 15 градусів, вночі 6 – 8 градусів тепла по всіх областях.

В квітні погода буде стабільнішою – на початку місяця середньодобова температура повітря становитиме +10 градусів, вдень стовпчики термометрів коливатимуться на позначці від 14 до 15 тепла.

Щодо травня, то у першій половині місяця буде дуже спекотно – до 30 градусів вище нуля. Проте у третій декаді місяця прогнозують різке зниження температури. Подекуди можливі заморозки.

Травень цього року буде з частими зливами, а в квітні затяжні посухи змінюватимуть такі ж затяжні дощові періоди.

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