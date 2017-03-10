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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Сір Насіров: лондонські квартири та таємні покровителі

23:47, сьогодні 14 Читать новость на русском
Схеми
Схеми / 24 Канал

У програмі журналістських розслідувань "Схеми. Корупція в деталях" спеціально для 24 Каналу від "Радіо "Свободи" та Першого суспільного каналу — як влада намагалась врятувати нині відстороненого голову ДФС Романа Насірова ще до вручення йому підозри.

Квартира у будівлі на Лаймхарбор, 3 – це далеко не адреса мільйонерів, хоча майже поруч – історичний діловий район Лондона Сіті. Типове у цьому будинку двокімнатне помешкання – мрія молодої бездітної сім’ї, якій треба було б зібрати кілька десятків тисяч фунтів першого внеску, а решту позичати у банку й надалі виплачувати позику близько 25 років.

Згідно з актуальними виписками, які "Схеми" отримали з офіційного реєстру нерухомості Британії, чоловік на ім’я Роман Насіров придбав це помешкання у листопаді 2007 року. За приблизно 10 років вартість типової квартири у цьому районі суттєво зросла.

За інформацією популярного британського сайту нерухомості, квартира №5 нині коштує приблизно 550 тисяч фунтів. Востаннє вона була в оголошеннях п’ять років тому – її здавали за 1452 фунти на місяць.

Чим закінчилась історія з квартирами, а також хто саме допомагав Насірову уникнути судового переслідування – дивіться у програмі.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Кримінал
Джерело: 24 Канал
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