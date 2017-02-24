Сірі кардинали з БПП регулярно ходять у Адміністрацію Президента

Народні депутати від БПП Ігор Кононенко та Олександр Грановський регулярно приїжджають в Адміністрацію Президента під час його зустрічей з керівництвом СБУ.

Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми".

Так, у ніч на 22 грудня 2016 року опівночі до центрального управління СБУ на вулиці Володимирській приїхав президент. У той же час біля СБУ журналісти помітили автомобілі, якими користуються народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський.

15 лютого 2017 року було зафіксовано, як в Адміністрацію Президента з різницею у 7 хвилин під’їхали депутат Грановський та голова СБУ Василь Грицак і перебували там приблизно протягом години. Обидва залишили АП майже одночасно.

20 лютого журналісти помітили, як з АП виїжджали народний депутат Грановський, народний депутат Кононенко та голова СБУ Василь Грицак.

Окрім того, журналісти помітили, що 18 січня 2017 року депутат Грановський перебував у центральному управління СБУ одночасно з генеральним прокурором України Юрієм Луценком.

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"Схеми" звернулись до президента України з проханням прокоментувати вищевказані факти.

Згадані Вами депутати не беруть участі у нарадах Президента України з представниками силових відомств, бо не мають для цього жодних підстав. У той же час кожен народний депутат має право вільно, без окремого запрошення відвідувати Адміністрацію Президента України. У вказані, у Вашому запиті дати, згадані народні обранці не зустрічалися з Президентом,

– йдеться у відповіді прес-служби Адміністрації Президента.

Депутат Олександр Грановський на запитання програми відповів письмово.

Такі візити мають виключно професійний характер у контексті моєї депутатської діяльності. Також очевидно, що в рамках даної відповіді на Ваш інформаційний запит, я не буду говорити про деталі своїх зустрічей. Я далекий від думки, що Президент України Порошенко Петро Олексійович, Голова Служби безпеки України Грицак Василь Сергійович і Генеральний Прокурор України Луценко Юрій Віталійович проводять будь-які секретні наради, на яких присутні люди, статус яких не дозволяє їм бути учасником подібних робочих зустрічей,

– зазначив він.

Прес-служба СБУ та прес-служба народного депутата Кононенка поки що не відповіли на запити програми "Схеми" із проханням про коментар.

Нагадаємо, Олександр Грановський був одним із об’єктів журналістських розслідувань програми "Схеми" про зустрічі депутата з представниками судів та прокуратури. Неформально саме його називають куратором від влади у правоохоронній та судовій системах.

Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.