"Сирія – країна без майбутнього": Карла дель Понте виходить зі складу комісії ООН по Сирії

Членкиня Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії Карла дель Понте подає у відставку.

Про це вона повідомила швейцарському виданню Blick.

Відповідну заяву дель Понте має намір подати у найближчі дні. Своє рішення вона обґрунтувала безрезультатною роботою комісії.

Я вже написала заяву про звільнення і оприлюдню його в найближчі дні. Я більше не можу бути частиною цієї комісії, яка просто не нічого не робить. Ми не добилися абсолютно ніяких успіхів. П'ять років ми билися об стіну,

– заявила екс-генпрокурорка Швейцарії.

Також вона звинуватила країни в Раді безпеки ООН у відсутності прагнення справедливості.

Зауважимо, що раніше дель Понте обіймала посади прокурорки Міжнародного трибуналу ООН по колишній Югославії і трибуналу по Руанді.

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"Повірте, таких злочинів, які вчиняються в Сирії, я не бачила ні в Руанді, ні в колишній Югославії. Ми думали, що світова спільнота отримало урок з подій в Руанді, але ні. Вона нічого не навчилася", – сказала членкиня комісії.

Дель Понте додала, що у Сирії вже немає ні "хороших", ні "поганих", і сказала, що у цієї країни немає майбутнього.

Уряд президента Асада робить жахливі злочини проти людяності і застосовує хімічну зброю. Опозиція ж тепер складається виключно з екстремістів і терористів,

– вважає екс-генпрокурорка.