Сирійська війна: 5 років пекла

Сотні тисяч смертей, мільйони біженців, знищення фактично цілого покоління, і тотальна руйнація міст, як у часи Другої світової.

Війна, яка призвела до цього, почалась ще навесні 2011 року. Однак 2016 рік видався чи не найкривавішим для сирійців.

Спочатку в березні війська Асада й Путіна звільняли Пальміру. Але в грудні ісламісти знову відбили місто. Росіяни втекли, залишивши бойовикам свою зброю. Зокрема, новий російський БМП "Выстрел". Таку ж техніку раніше бачили і на Донбасі.

З вересня 2015 року, тобто з початку операції, російська авіація здійснила 71 тисячу ударів. Утримання військ влітає Росії в копійку – приблизно в 130 мільярдів рублів за цей рік. В цій війні Росія офіційно втратила 26 військових.

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Однак не офіційні втрати – близько 300 загиблих. Крім того, варто згадати й смерть російського посла в Туреччині, коли вбивця кричав, що це Росії за Алеппо.

І нещодавня загибель 92 людей, які летіли на інший континент, аби привітати російські війська з новим роком.

У грудні світ вразили кадри вщент розгромленого Алеппо. Раніше місто було економічною столицею країни. Однак, удари військ Асада на пару з Кремлем зруйнували видатні пам'ятки ЮНЕСКО і забрали життя тисяч людей. Більшість загиблих – жінки й діти.

Після цього в ООН врешті заявили: урядові війська і війська Путіна чинили звірство проти мирного населення. Пронизливі кадри з відеопрощаннями сирійців назавжди залишаться в пам'яті світової спільноти.

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З міста нарешті почали евакуйовувати людей, які роками жили в облозі й були мішенями військ Асада, терористів і опозиціонерів. Нині ж сирійська влада контролює всі великі міста країни, більшість доріг і інфраструктури.

Але арабський світ надалі налаштований проти Асада. Адже ця війна і почалась через небажання сирійців мати президентом Башара Асада.