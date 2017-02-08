Сироїд прокоментувала можливість повернення "Самопомочі" до коаліції

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що наразі у фракції "Самопоміч" не ставили питання щодо повернення до парламентської більшості у Верховній Раді.

"Ми, насправді, взагалі цього не обговорювали", – заявила у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

За її словами, заклики депутатів від БПП до інших фракцій повернутися до більшості, насправді, не мають під собою достатньої ваги.

Ми, ж усі розуміємо, вагу цих слів,

– підкреслила вона.

Вона також додала, що "Самопоміч" після перемоги на виборах пішла до коаліції з тими силами, які декларували намір працювати в інтересах України.

Виявилось, що у багатьох випадках вони просто обманювали,

– резюмувала Сироїд.