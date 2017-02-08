Сироїд розповіла про фінансування "Самопомочі"

Заступниця Голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що партії "Самопоміч" було важко фінансувати власну передвиборчу агітацію через обмежені фінансові ресурси.

Про це вона розповіла у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Нам було дуже важко, бо ми не брали грошей у олігархів,

– сказала вона.

За її словами, ситуація виправилася з початком державного фінансування політичних партій.

Ця незалежність дала нам змогу зберегти відданість ідеям та принципам, з якими ми прийшли до парламенту,

– наголосила Сироїд

Додамо, Оксана Сироїд прокоментувала можливість повернення "Самопомочі" до парламентської коаліції.