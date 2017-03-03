Ситник розповів цікаві деталі, як детективи НАБУ шукали Насірова

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник уточнив подробиці розшуку детективами НАБУ голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка".

Про це Ситник розповів у п’ятницю під час брифінгу у Києві.

Вчора було проведено низку обшуків за місцем роботи і проживання Насірова і на момент проведення обшуку в офісі Фіскальної служби була інформація, що він повинен був з’явитись на роботі,

– зазначив очільник НАБУ.

Ситник запевнив, що детективи нічого не знали про госпіталізацію Насірова.

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"Даних про те, що він перебуває на лікарняному чи про те, що він перебуває десь за межами свого робочого місця в нас не було. Але в подальшому на робоче місце він не з’явився і його місцезнаходження було встановлено не з тих, документів, які ми бачили у фіскальній службі, а у зв’язку з тією оперативною роботою, яка була проведена детективами", – зазначив Артем Ситник.

Ми встановили, що він з’явився у "Феофанії", стан його здоров’я, нібито, різко погіршився, тому після проведення обшуку детективи були скеровані туди і відповідно провели ті процесуальні дії,

– додав він.

Директор НАБУ пояснив, що стан підозрюваного, нібито, не дозволяє проводити з ним слідчі дії.

"Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров’я. Ця медична документація буде перевірена фахівцями і після того, як ми отримаємо об’єктивний висновок щодо його стану здоров’я, буде прийнято рішення щодо доставки його до суду чи переміщення в ізолятор тимчасового тримання", – підсумував Ситник.

2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень за так званою "справою Онищенка".