Ситника намагаються усунути з посади директора Антикорупційного бюро, – Соболєв

Через парламентський комітет з протидії корупції намагаються призначити директором Антикорупційного бюро Найджела Брауна, що обслуговував російських олігархів.

Про це заявив член комітету, нардеп Єгор Соболєв.

"Це є початком плану усунення Артема Ситника з посади директора Антикорупційного бюро, яке у своїх розслідуваннях виходить на вище керівництво держави", – переконаний Соболєв.

За його словами, 15 березня спробували внести питання про аудитора для НАБУ на розгляд комітету, однак "в процесі дискусії виявили маніпуляції документообігом Парламенту для просування пана Брауна".

За словами Соболєва, він звернувся до глави ВР Андрія Парубія, доповів про виявлені порушення та надіслав офіційний лист з проханням провести розслідування.

Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що кандидатуру Найджела Брауна на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України було внесено до Верховної Ради з порушенням закону про регламент.