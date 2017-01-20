Ситуація на Донбасі погіршується, – ОБСЄ

В ОБСЄ заявили, що після відносного затишшя на різдвяні свята, ситуація у зоні АТО знову загострилася.

Про це йдеться в спільній заяві представника ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Мартіна Сайдіка та голови СММ Ертугрула Апакана, опублікованій 19 січня, передає "Радіо Свобода".

Після відносного затишшя у новорічний і різдвяний період, ті, хто надає перевагу погрозам і застосуванню сили знову підривають безпеку мешканців Донеччини і Луганщини,

– йдеться у заяві.

Апакан наголошує, що ситуація на Донбасі погіршується, сторони конфлікту порушують перемир'я, від чого страждають цивільні по обидва боки лінії розмежування.

Нагадаємо, згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, з 00:00 години 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти режим припинення вогню. Тільки за минулу добу у зоні АТО зафіксували 19 обстрілів.