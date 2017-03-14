Ситуація на редутах: ускладнені проїзди на блокпостах

В районі Костянтинівки не пропустили 9 осіб. Близько 100 нацгвардійців зустріли активістів біля Слов'янська.

Про це повідомив координатор торгової блокади на Донбасі Анатолій Виногродський у прямому ефірі. Активісти 16 батальйону повідомили, що їхній редут зруйнований. Вчора ряд бійців отримали численні травми внаслідок силового розгону блокади. За словами координатора блокади, після силового втручання правоохоронців усі активісти знаходились в наручниках до 18 години. Звільнили людей завдяки втручанню Оксани Сироїд. Режим Порошенка скинув всі маски та діє спільно з Путіним та іншими російськими агресорами,

– заявив Виногродський. За неперевіреною інформацію, наразі готується напад на редут в Бахмуті. Читайте також: Розгін блокади планувався з самого початку, – волонтерка

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter