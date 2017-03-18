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Ситуація в зоні АТО: журналісти потрапили під обстріли

00:07, сьогодні 67 Читать новость на русском

Селище Новозванівка, що розташоване в кількох кілометрах від прифронтової Попасної, терористи обстрілюють з різних видів зброї. Журналісти 24 Каналу потрапили під обстріли дороги. В результаті один військовий отримав поранення.

За словами військовослужбовців, терористи заходять в сірі зони і під прикриттям мирних людей відкривають вогонь зі стрілкової зброї. Територією постійно розгулюють ворожі диверсійні групи, проте поки масштабного наступу учасники АТО не прогнозують.

Щоб знешкодити всі міни і розтяжки, ворог палить суху траву. Таким чином українські позиції стають відкриті для спостереження.

Наразі військовослужбовці риють глибші окопи та укріплюють бліндажі. Через постійні обстріли в Новозванівці не можуть обладнати кухню.

Читайте також: Бойовики цинічно обстріляли будівлю, де видавали гуманітарну допомогу

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
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