Скандал із "Роснефтью": політики жорстко розкритикували екс-канцлера Німеччини

Німецькі політики і правозахисники заходилися критикувати Герхарда Шредера через те, що екс-канцлер хоче вступити до ради директорів "Роснефти".
Депутати Бундестагу навіть закликають партію Шредера – німецьких соціал-демократів – дистанціюватися від політика, пише Deutsche Welle.
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Адже він такими діями остаточно принижується в очах німецької політичної еліти.
Він остаточно принизився до проплаченого лакея путінської політики,
– різко висловився німецький депутат Європарламенту з фракції "Зелених" Райнхард Бютікофер.
Крім того, експерти підозрюють, що Шредер може допомогти нафтогазовим компаніям Росії обійти санкції ЄС.
За оцінками ЗМІ, колишній канцлер в раді директорів "Роснефти", вибори до якої відбудуться вже у вересні, зможе отримувати зарплату у півмільйона доларів на рік. Минулого року Герхард Шредер очолював "Північний потік-2".
Нагадаємо, уряд Росії висунув кандидатуру колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера на посаду незалежного директора російської нафтогазової компанії "Роснефть".