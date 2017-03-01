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Скандал із закриттям справи Іванющенка. У ВСУ кивають на Луценка

19:38, сьогодні 277 Читать новость на русском
Юрій Іванющенко
Юрій Іванющенко / kievpravda.com

У Верховному суді спростували заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що вони винні у закритті всіх проваджень проти екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з повідомленням, в законодавстві передбачений перегляд судових рішень Верховним судом лише "з підстав і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом, в тому числі на підставі неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права,... що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень".

Як наголошують у інстанції, підозру Іванющенку оголосили ще в грудні 2014 року. Коли період на слідство закінчився, захист подав позов до суду зі скаргою на "бездіяльність органів прокуратури": ті нібито ніяк не могли передати провадження в суд. У результаті при розгляді такої заяви суд першої інстанції задовольнив скаргу захисника в інтересах підозрюваного і прийняв рішення "про закриття кримінального провадження".

Влітку минулого року Апеляційний суд Києва відмовив ГПУ у відкритті апеляційного провадження. Таку касацію відхилив в січні 2017 року і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Генпрокуратура, отримавши відмову, звернулася до ВС із заявою про необхідність перегляду через "неоднакові застосування" одних і тих самих норм ст. 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і ст. 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) КПК.

В результаті 16 лютого колегія Судової палати у кримінальних справах ВС вирішила, що заява ГПУ "не має під собою підстав", бо рішення про допуск кейса в провадження приймалося без участі прокурора, що не передбачено КПК.

"Таким чином, Верховний суд рішення про Іванющенка по суті не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена по цьому питанню інформація не відповідає дійсності", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського". Прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу 4 липня.

Теги: Україна ГПУ Кримінал Верховний суд України
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