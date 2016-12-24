Скандал між Тимошенко і Ющенком, український прапор під носом у ворога, – найцікавіше за день

Ющенко заявив, що на Межигір'я претендувала Тимошенко. Лідерка батьківщини відреагувала дуже грубо. Українські бійці вивісили синьо-жовтий прапор під носом у ворога. У світі відзначають католицьке Різдво.

Сварка між Тимошенко і Ющенком

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що не він передав Межигір’я у власність екс-президента Віктора Януковича. Він також додав, що там планувала жити лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Парламент ухвалив рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити, – сказав Ющенко.

Така заява дуже розлютила партію "Батьківщина". Там заяву Ющенка назвали фантазією, яка межує з хворобою.

Заява Віктора Ющенка про те, що він був змушений віддати державну резиденцію Межигір’я Януковичу через те, що там мала жити Юлія Тимошенко, свідчать про серйозну прірву між реальністю та світом фантазій екс-президента. З усієї наговореної ним маячні на тему Межигір’я достовірним є лише один факт, що сам Ющенко підписав рішення про передачу державної резиденції Януковичу,

– йдеться у заяві партії.

Нова платформа Савченко

Нардеп Надія Савченко заявила про створення власної громадської платформи "Руна".

Савченко обіцяла розповісти деталі на прес-конференції 26 грудня.

На прес-конференції також будуть сотник 26-ої сотні Самооборони Майдану, Отаман ГО "Українське Козацьке Військо" Назар Мухачов та представник експертної групи "Народний суверенітет" Теодор Дяків.

Прапор під носом у ворога

24 грудня біля Авдіївки у "сірій зоні" українські бійці поставили синьо-жовтий прапор. Таким чином український стяг майорить за 150 метрів від позицій ворога.

До речі, терористи не можуть зірвати український прапор, бо ця територія прострілюється наскрізь, і українські бійці за допомогою біноклів та тепловізорів можуть бачити кожен порух противника.

Католицьке Різдво

25 грудня, на більшій частині земної кулі святкують Різдво. Це свято вважається одним із найважливіших християн. Більше, воно є офіційним державним святом і вихідним днем у більш ніж ста країнах усього світу.

Редакція 24 Каналу принагідно вітає вірян з цим світлим днем!