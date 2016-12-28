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Скандал на ПутінТБ: українця викинули зі студії через катастрофу Ту-154

15:19, сьогодні 400 Читать новость на русском
ПутінТБ у всій красі
ПутінТБ у всій красі / Скріншот відео

На російському "Первом канале" стався інцидент за участю голови правління організації "Європейський рух України, дипломата та політолога Вадима Трюхана.

В ефірі програми"Время покажет" йшлося про катастрофу військового Ту-154 та, зокрема, про реакцію українців щодо цього.

Під час однієї з дискусій на початку передачі пропагандисти попросили всіх встати, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам’ять жертв.

Натомість український дипломат Вадим Трюхан цього не зробив, а свій крок аргументував тим, що не чув цього заклику.

Опісля Франц Клінцевич, один зі слуг Путіна, висмикнув за руки українця з місця та викинув зі студії.

Крім того, вищезазначений раб кремлівської пропаганди наприкінці шоу заявив, що Україна не воює з Росією, і це велике для неї щастя.

На щастя, Росія не веде жодної війни в Україні. Хлопці, не дай бог вам зіштовхнутися з тим, що вести війну з вами. Цього не потрібно ні нам, а особливо ні вам. Тому з нагоди прийдешнього Нового року бажаю українському народові щастя, любові та благополуччя,
– підкреслив Клінцевич.

Інцидент з українським політологом можна подивитися з 7:34 хвилини відео.

Додамо, що Вадим Трюхан у своєму Facebook вже прокоментував цей інцидент.

Пишаюсь тим, що вчора був "вышвырнут из студии", як пишуть російські пропагандисти і українські запроданці. Було би соромно, якби хвалили за те, що підіграв їм чи прогнувся. А так совість чиста, все в порядку. Насправді нічого неординарного там не відбулося. Через щось подібне пройшла більшість наших полемістів. Інакше реагувати там було не можливо. Більше того, задумка там була з перших секунд ефіру спровокувати мене на драчку,
– зазначив він.

Також фахівець зауважив, що протягом всього періоду російської агресії на Донбасі, з її боку не було жодних співчуттів щодо українців, які гинуть на війні.

Крім того, дипломат звинуватив пропагандистів Кремля у лукавстві.

Стояв і стою на позиції, що їздити в Росію і доносити правду через дискусії треба. Інакше нормальні росіяни, а вони там є, і українці, яких там мільйони, про Україну складатимуть уяву лише по наших запроданцях-втікачам, зрадникам, ваті та провокаторшам всіляким,
– додав Трюхан.

Читайте також: Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией

Теги: Україна ЗМІ Російська пропаганда Україна-Росія Новини Росії Скандал Сутички протести Падіння російського літака Ту-154
Джерело: 24 Канал
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