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Скандал на Євробаченні. Обурені фанати MELOVIN збирають мітинг під СТБ

15:56, сьогодні 2777 Читать новость на русском
MELOVIN став лідером симпатій глядачів
MELOVIN став лідером симпатій глядачів / bbc.com

Шанувальники фіналіста нацвідбору Євробачення-2017 Костянтина Бочарова (MELOVIN) обурені результатом фіналу, тож вирішили зібрати мітинг під офісом каналу СТБ.

Про це пише видання detector.media.

У мережі Facebook фанати MELOVIN скликають усіх "незгідних" з результатом фіналу на мітинг під телеканалом СТБ, який мав розпочатися о 15:00.

Окрім того, на сайті Сhange.org створили петицію, яку адресували телеканалам UA: Перший і СТБ. Вимог там не озвучено. Вказано лише, що результат фіналу нацвідбору, на думку авторів петицію, є нечесним. Петицію вже підписали більше трьох тисяч користувачів.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, представником України на Євробаченні-2017 вибрали гурт O.Torvald. Це була сумарна оцінка глядачів та суддів. Лідером симпатій глядачів став співак MELOVIN.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2017
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