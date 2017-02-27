Скандал на Євробаченні. Обурені фанати MELOVIN збирають мітинг під СТБ

Шанувальники фіналіста нацвідбору Євробачення-2017 Костянтина Бочарова (MELOVIN) обурені результатом фіналу, тож вирішили зібрати мітинг під офісом каналу СТБ.

Про це пише видання detector.media.

У мережі Facebook фанати MELOVIN скликають усіх "незгідних" з результатом фіналу на мітинг під телеканалом СТБ, який мав розпочатися о 15:00.

Окрім того, на сайті Сhange.org створили петицію, яку адресували телеканалам UA: Перший і СТБ. Вимог там не озвучено. Вказано лише, що результат фіналу нацвідбору, на думку авторів петицію, є нечесним. Петицію вже підписали більше трьох тисяч користувачів.

Нагадаємо, у суботу, 25 лютого, представником України на Євробаченні-2017 вибрали гурт O.Torvald. Це була сумарна оцінка глядачів та суддів. Лідером симпатій глядачів став співак MELOVIN.